Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 40 dakika sürdü.
Kabulde, iklim değişikliği ve Paris Anlaşması'na ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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