Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Hassabelnabi Musa Mohamed Mahmoud'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Oktay'ın Kasım ayında Sudan'a gerçekleştirdiği ziyarette ele alınan çeşitli alanlardaki iş birliği projelerinde gelinen son durum değerlendirildi.

Kabulde, önümüzdeki dönemde iki ülke cumhurbaşkanları düzeyinde yapılacak Türkiye-Sudan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri her bakımdan daha ileriye taşıyacağı vurgulandı.

Kaynak: AA