Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.