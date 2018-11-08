Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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