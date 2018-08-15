Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü. Kabulde, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ile Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da hazır bulundu.

Kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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