Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü. Kabulde, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ile Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da hazır bulundu.
Kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.