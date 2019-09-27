Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile bunu paylaştık. Web sitelerine koyduk. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden girdiğinizde görebilirsiniz.

27.09.2019 18:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile bunu paylaştık. Web sitelerine koyduk. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden girdiğinizde görebilirsiniz. AFAD'a tekrar talimat verdik, toplanma alanlarını web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın görebileceği alanlar olsun."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et