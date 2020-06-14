Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, deprem bölgesinde Bingöl Havalimanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selamlaması ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan detaylar Havalimanından detaylar BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum,...

Bingöl Havalimanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selamlaması ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan detaylar Havalimanından detaylar BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Kaynak: AA