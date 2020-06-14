Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, deprem bölgesinde
Bingöl Havalimanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selamlaması ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan detaylar Havalimanından detaylar BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum,...
14.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:43
Bingöl Havalimanı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selamlaması ve karşılanması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan detaylar
Havalimanından detaylar
BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.
Kaynak: AA