Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, deprem bölgesinde
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, deprem bölgesinde

Bingöl Havalimanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selamlaması ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan detaylar Havalimanından detaylar BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum,...

14.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:43

Bingöl Havalimanı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selamlaması ve karşılanması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan detaylar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan detaylar

Havalimanından detaylar

BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, deprem bölgesinde

Kaynak: AA

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