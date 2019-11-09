Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat'ta

09.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Yozgat Belediyesinde basına kapalı gerçekleşen toplantının andırdan açıklama yapan Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgi alanı içerisindeki bütün sorunların detaylı dile getirildiğini söyledi.

Toplantının verimli geçtiğini aktaran Oktay, "Bakanımızın, vekillerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın her birinin alanlarıyla alakalı veya ihtiyaçlarıyla ya da geleceğe dönük şehirleriyle ilgili vizyonları, hayallerinin gerçekleştirilmesine dönük çalışmaları tek tek inceledik, çalıştık, gerekli kararları aldık." dedi.

Çalışmaların Türkiye'nin 81 ilinde yapıldığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerle alakalı ilan ettiği manifestomuz vardı, şehirlerimizin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi... Hangi çerçevede bu şehirlerin geliştirileceğine dönük Yozgat'ın nasıl geliştirileceği, güzelleştirileceği ile ilgili çalışmalarımız ve projelerimizi görüştük."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da milli mücadelenin sarsılmaz kalesi kahramanlar ve Bozok diyarı Yozgat'a geldiklerini ifade etti.

Yozgat'ın geleceği, 428 bin vatandaş için çevre ve şehircilik adına nelerin yapılabileceğini değerlendirdiklerini vurgulayan Kurum, "Bu çerçevede belediyelerimizi dinlemek, tüm belediyelerimizin taleplerini istişare etmek suretiyle belli kararlar aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu manifesto çerçevesinde, bu 11 maddelik manifestonun 8'i çevre ve şehircilikle ilgili, şehrin alt yapısı, kentsel dönüşümü, bu anlamda şehirle alakalı kararları içeren görüşme yaptık." diye konuştu.

Yozgat'a son 18 yılda eğitimden sağlığa, üst yapıdan alt yapıya 16 milyar liralık yatırım yapıldığını anımsatan Kurum, şehre yapılacak 18 milyon liralık yatırım bedelinin hayvan pazarı ve hayvan hastanesi projelerine bakanlık olarak 2 milyon lirası hibe 5 milyon lirası kredi olmak üzere 7 milyon lira destek vereceklerini aktardı.

Kurum, Çapanoğlu Camisi çevre düzenlemesi projesini başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu proje Yozgat'a değer katacak ve turizm aksı oluşturacak. Bu projenin bedeli 20 milyon. Bakanlık olarak bu projeye 10 milyon liralık bir destek sağlayacağız. Yozgat Belediyesinin GES Projesi kapsamında 15 milyon dolarlık bir kredi talebi var. Bunu da yurt dışı kaynaklardan bularak Yozgat'a vereceğiz."

Yozgat'a Millet Bahçesi de yapılacağını anlatan Kurum, "Millet Bahçesi yeri ile alakalı bugün görüşme yaptık. Menekşe Evleri'nin bulunduğu 56 bin metrekarelik bir alana yapmayı planlıyoruz. Bu alandaki yapıların dere güzergahında olması hem de yapıların riskli olması nedeniyle vatandaşlarımızla da görüşerek Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bilinen alana taşımayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın hiç bir kaybı olmayacak. Bu süreçte taşınma ve kira yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA