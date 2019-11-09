Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti

09.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti.

Valilik binası önünde merasim mangasını selamlayan Oktay ile Bakan Kurumu, Vali Çakır ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik makamındaki ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Oktay ve Kurum, Yozgat Belediyesinde İl Değerlendirme, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezinde AK Parti İl Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

Kaynak: AA