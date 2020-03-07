Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz.
07.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz."
Kaynak: AA