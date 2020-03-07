Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz.

07.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "() 'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı...
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