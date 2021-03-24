Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

24.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tebrikler bizim çocuklar. Harika oyun, şahane skor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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