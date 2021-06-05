Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hızlı trende incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın trende hız denemesi incelemesinde bulunması Garda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için bekleyen insanlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hızlı trende kontrol merkezinde hız denemesini inceledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın trende hız denemesi incelemesinde bulunması
Garda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için bekleyen insanlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hızlı trende kontrol merkezinde hız denemesini inceledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut