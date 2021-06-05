Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hızlı trende incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hızlı trende incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın trende hız denemesi incelemesinde bulunması Garda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için bekleyen insanlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hızlı trende kontrol merkezinde hız denemesini inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın trende hız denemesi incelemesinde bulunması

Garda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için bekleyen insanlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hızlı trende kontrol merkezinde hız denemesini inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hızlı trende incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hızlı trende incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hızlı trende incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hızlı trende incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mert Günok Merih Demiral Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hızlı trende incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 13:28:46. #1.16#

title