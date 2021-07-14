Oktay: "15 Temmuz FETÖ hain kalkışması, açıkça bir terör saldırısı ve vesayet girişimiydi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın SETA tarafından düzenlenen "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu sempozyumda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu çevrim...