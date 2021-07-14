Oktay: "15 Temmuz FETÖ hain kalkışması, açıkça bir terör saldırısı ve vesayet girişimiydi"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın SETA tarafından düzenlenen "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu sempozyumda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu çevrim...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın SETA tarafından düzenlenen "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu sempozyumda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu çevrim içi sempozyumunda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut