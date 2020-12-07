Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde...
07.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan