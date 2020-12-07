Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde...

07.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim
Dicle Üniversitesi Adalet MYO Müdürü Dr. Ergün: 'İstanbul Sözleşmesi'nde dinin şiddet aracı gösterilmesi kabul edilemez'
Dicle Üniversitesi Adalet MYO Müdürü Dr. Ergün: "İstanbul Sözleşmesi'nde dinin şiddet aracı gösterilmesi kabul edilemez"
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Öner Erkan Bülent Ersoy Gökhan Alkan Jennifer Lopez
Spor Sörloth Okan Buruk Ersun Yanal Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Adana Aralık Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 13:09:26. #1.15#
title