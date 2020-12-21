Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hamdolsun iyiyim
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hamdolsun iyiyim

21.12.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hamdolsun iyiyim

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Siber Güvenlik Haftası' nedeniyle düzenlenen programda konuşması sırasında yaşadığı rahatsızlık sonrası sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Oktay, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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