Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Halepçe katliamında hayatını kaybedenleri andı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Halepçe katliamında hayatını kaybedenleri andı

16.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Halepçe katliamında hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Halepçe katliamının 33'üncü yılında yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Halepçe katliamının 33'üncü yılında yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, insanlık tarihinin sivilleri hedef alan en büyük kimyasal saldırısının, Halepçe katliamının 33. yıl dönümü. Tarihe kapkara bir leke kazınan bu katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini lanetliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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