Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Başika üs bölgesine saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yapılan bu hain saldırı karşılıksız kalmayacak, misliyle karşılığı verilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici