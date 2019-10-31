Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı karşıladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşılaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşması ve içeri girmeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşıladı.
31.10.2019 12:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşılaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşması ve içeri girmeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşıladı.
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı karşıladı