Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı karşıladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı karşıladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşılaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşması ve içeri girmeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşıladı.

31.10.2019 12:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşılaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşması ve içeri girmeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşıladı.

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı karşıladı
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