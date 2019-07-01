Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güler ve Çelik ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Oktay, Güler ve Çelik ile Libya ve KKTC'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA, -

Kaynak: DHA