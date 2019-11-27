CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: GIDA İSRAFI YAPMAK ASLA BİZİM İÇİN KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY...
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısına katıldı.
İİT'nin gıda yetersizliği çeken ülkeleri gündemine aldığını belirten Oktay, Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2016 için yaptığı sınıflandırmaya göre 28 üye ülkenin, dünyadaki en düşük gıda kaynaklarına sahip 54 ülke arasında yer aldığını aktardı. Oktay, iklim değişikliği gıda krizine negatif yönde etki ettiğinin altını çizerek, "Ani iklim değişikliklerinin yüksek açlık düzeylerine ve daha ciddi gıda krizlerine yol açtığı bilinmektedir. FAO'ya göre 2,5 milyon küçük ölçekli çiftçi, balıkçı dünyanın her yerinde iklim değişikliğinden kaynaklanan şoklara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla hem gelirleri hem de tüketimleri negatif etkilenmektedir. İİT üye ülkelerinin çevresel faktörlerle inovatif yaklaşımlarla başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır. Yüce dinimiz İslam, bizi toplumsal sorumluluğa itmektedir. Gıda israfı yapmak asla bizim için kabul edilebilecek bir şey değildir. Bununla beraber gıda da dahil hiçbir nimetin israf edilmemesi gerekir." diye konuştu. Bakanlar çalışma oturumu, Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.Görüntü Dökümü: -------------------Oktay'ın konuşması -Genel ve Detaylar
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