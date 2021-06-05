Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle sohbet edip çay içti

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle sohbet edip çay içti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat'ta Kent Park'ta gençlerle bir araya gelip çay içti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle sohbet edip çay içti

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat'ta Kent Park'ta gençlerle bir araya gelip çay içti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat Valiliği ziyaretinin ardından Kent Park'ta gençlerle bir araya geldi. Oktay ve Karaismailoğlu, gençlerle çay içip sohbet etti. Gençlerin davetini kırmayan Oktay ve Karaismailoğlu, gençlerin seslendirdiği Sürmeli türküsünü dinledi. Daha sonra gençler, Oktay ve Karaismailoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden