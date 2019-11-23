Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı
Açılışı yapılacak bina Açılış için gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Mehter takımının gösterisi ve saygı duruşu Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması ANKARA...
Açılışı yapılacak bina
Açılış için gelen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması
Mehter takımının gösterisi ve saygı duruşu
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı. (1)
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı