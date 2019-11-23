Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı

Açılışı yapılacak bina Açılış için gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Mehter takımının gösterisi ve saygı duruşu Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması ANKARA...

23.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı

Açılışı yapılacak bina

Açılış için gelen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın gelişi ve karşılanması

Mehter takımının gösterisi ve saygı duruşu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması

Altındağ Belediye Başkanı 'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et