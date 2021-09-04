Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü. Mücadele azminiz, her maçta yaşattığınız heyecan ve mutluluklar için teşekkürler. Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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