Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fetö ile Mücadele) Romanya'nın Güvenliği İçin de Tehdit Oluşturan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fetö ile Mücadele) Romanya'nın Güvenliği İçin de Tehdit Oluşturan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(FETÖ ile mücadele) Romanya'nın güvenliği için de tehdit oluşturan bu terör örgütünün, Romanya'daki yapılanmasıyla mücadelede karşılıklı iş birliğinin devamına büyük önem veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(FETÖ ile mücadele) Romanya'nın güvenliği için de tehdit oluşturan bu terör örgütünün, Romanya'daki yapılanmasıyla mücadelede karşılıklı iş birliğinin devamına büyük önem veriyoruz."

Kaynak: AA
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