Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, fabrika ziyaretlerinde bulundu (2)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, fabrika ziyaretlerinde bulundu (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fabrika ziyaretleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yetkililerden bilgi alması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta açılışını yaptığı, Dönsa çorap fabrikası, Sidaş gıda üretim tesisi ve Garanti şirket üretim tesisini gezerek...

24.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fabrika ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yetkililerden bilgi alması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta açılışını yaptığı, Dönsa çorap fabrikası, Sidaş gıda üretim tesisi ve Garanti şirket üretim tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, fabrika ziyaretlerinde bulundu (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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