Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi...
21.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya ulaşmıştır"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya ulaşmıştır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman