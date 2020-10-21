Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi...

21.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya ulaşmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya ulaşmıştır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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