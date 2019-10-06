Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Etnospor kapanış programına katıldı

06.10.2019 21:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4. Etnospor Kültür Festivalinin kapanış programında yaptığı konuşmada, "Bu öyle özgün bir etkinlik ki, eğer doğru değerlendirebilirsek, dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u turizmin cazibe merkezine dönüştürebiliriz" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanında düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı. "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenen festivalde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, alanı gezerek etkinlikler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yayı eline alarak ok attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra ise festivalin kapanış törenine katılarak, katılımcılara ödüllerine takdim etti. Etnospor kapanış programında konuşan Oktay, "Kendi ata sporlarımız değil, bütün dünyanın geleneksel sporlarıyla ilgili, onun canlandırılmasıyla ilgili bir azmin kararlılığın içerisindeyiz. Teknoloji olabildiğince hızla ilerliyor. Ama buradaki stantları gezince gördüğümüz, kendi ata sporlarımızı ve geleneklerimizi unuttuğumuzu görüyoruz. Atlı sporumuzdan, güreşçilerden aldığımız lezzetler ve bütün alanlarda, ruh dünyasında baktığınızda çok öncesinde olan, dünyadaki milletler kendi arasındaki iletişimi bir şekilde yine sporları ve gelenekleri vasıtasıyla kurmuşlar. Aynı oyunun bizdeki karşılığıyla benzer kurallarla bir müsabaka yapabiliyorsunuz. Biz iddialıyız, gelecekle ilgili ve bugünle ilgili iddialıyız. Ama bu iddiamızda yalnız olmadığımızın bir göstergesi. Katar, Arjantin, Azerbaycan'dan dostlarımız var. İnşallah bu artarak devam edecek. Bu öyle özgün bir etkinlik ki, eğer doğru değerlendirebilirsek, dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u bu anlamda turizmin cazibe merkezine yine dönüştürebilecek, bir etkinliğe bunu dönüştürebiliriz. Turizm boyutunda bunu yaşamak için dünyanın farklı ülkelerinden buraya geleceklerine ben inanıyorum. Burada ayrı bir duyguyla aslında birlikte, beraberlik ve kardeşliğin tadını almış olacaklar. Çocuklarında unutulmadığı, gençlerin, yaşlıların, okçuluktan bir çok farklı alanlara kadar sporların canlandırıldığı bir ortam. Burayı biraz önce biz mesajı da aldık" dedi.



"Deprem olayında Atatürk Havalimanı çok ciddi bir fonksiyonu üstlenecek"



Atatürk Havalimanının depremde önemli bir merkez olacağını söyleyen Oktay, "İstanbul havalimanı son derece birçok alandan kritik. Millet bahçesi yapacağız, aynı zamanda buradaki tesislerde birçok etkinliğe fuarların merkezi olacak dedik. Yeni yaşadığımız, deprem olayına da baktığımızda orada da çok ciddi bir fonksiyonu üstlenebilecek bir merkez burası. Biz zaten burayı tasarlarken de, sayın cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çok amaçlı tasarlanacak bir merkez olacak. İnşallah sonraki yıllarda bu zenginlikle birlikte, hem bu festivali çok daha gelişmiş, çok daha katılımcı, hem İstanbul'dan, hem de dünyanın farklı yerlerinden hitap eden bir etkinliğe dönüşecek burası" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA