16.09.2019 16:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tür popülist söylemlerin müzakerelere katkı sağlamayacağı açıktır ve uluslararası toplumun buna sessiz kalmaması gerekir."

Kaynak: AA