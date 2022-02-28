Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ekonomimiz 2021'de yüzde 11 büyüme oranı ile son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştı" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ekonomimiz 2021'de yüzde 11 büyüme oranı ile son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştı"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomimiz 2021'de yüzde 11 büyüme oranı ile son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomimiz 2021'de yüzde 11 büyüme oranı ile son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz 2021'de yüzde 11 büyüme oranı ile son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştı. Çeyreklik bazda ise yüzde 9,1 büyüme ile şu anda G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme. İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum. Ekonomimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine yönelik çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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