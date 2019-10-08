Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

08.10.2019 16:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Oktay, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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