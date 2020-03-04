Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Edebiyat eserlerini toplumların manevi değerlerini, nesilden...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Edebiyat eserlerini toplumların manevi değerlerini, nesilden...

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törenin yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması Fuat Oktay'ın bir çocuğu kucağına alması ve sevmesi Kuran-ı Kerim tilaveti Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin...

04.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törenin yapıldığı salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması

Fuat Oktay'ın bir çocuğu kucağına alması ve sevmesi

Kuran-ı Kerim tilaveti

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin tanıtım filminin izlenmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sahneye çıkması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA


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: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Edebiyat eserlerini toplumların manevi değerlerini, nesilden...
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