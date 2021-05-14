Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Köklü kültürümüzün 'ana' olarak adlandırdığı vatan toprağını işleyen, alın teriyle üreten çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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