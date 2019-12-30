30.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Dumansız hava sahası denetimi) 2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır."

Kaynak: AA