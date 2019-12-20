Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur.

20.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur."

Kaynak: AA
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