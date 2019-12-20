Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur.
20.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur."
Kaynak: AA