Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
06.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Komutanlığının katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikatın bugün itibarıyla KKTC'de başladığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA

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