Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay: 'dijital türkiye'de kullanıcı sayısı 44,2 milyon oldu

07.10.2019 16:58

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "2018'de 40 milyon olan 'Dijital Türkiye' kullanıcı sayısı, bugün itibarıyla 44,2 milyona ulaştı. Başlangıçta, vatandaşa sunulan toplamda yaklaşık 12 bin hizmet için 42 bin belge talep ediliyordu. Hizmet başına ortalama 3,5'tu. Bugün itibarıyla oran 0,31'e düştü. Hedefimiz sıfır belge" dedi.

'Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı'nın 8'incisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili bakan yardımcıları ve bürokratlar katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halka en üst seviyede nitelikli ve hızlı hizmet sunabilmek için 'Dijital Türkiye' hedefine ulaşmayı titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

'DİJİTAL TÜRKİYE ADIMLARI KARARLILIKLA ATILACAK'

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli yapı taşlarından olan, bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesi için son 2 yılda yürütülen çalışmalarla kamu faaliyetlerinin şeffaflaşmasını sağlayacak 'Dijital Türkiye' sistemini iyi konuma taşıdıklarını söyledi. Oktay, sistemin tamamlanmasına ve daha da iyileştirilmesine yönelik adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini belirtti. Bu yılın ortasında tamamlanan Dijital Türkiye Versiyon 1.0'ın, 1.1 versiyonuna yine yıl içinde başlandığını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"2019 sonu itibarıyla versiyon 1.1'deki hizmetleri de tamamlamış olacağız. Buna göre gerekli takvimlendirme yapıldı. Bakanlıklarımızla ilgili kurumlarımız üzerine aldıkları sorumlulukları yerine getiriyorlar. Dijital Türkiye Versiyon 1.0 kapsamında 7 bin 346 hizmet 'Dijital Türkiye' kapısından sunulabilir kılındı. 2018'de 40 milyon olan 'Dijital Türkiye' kullanıcı sayısı bugün itibarıyla 44,2 milyona ulaştı. Ayrıca Dijital Türkiye Versiyon 1.1 kapsamında ise hali hazırda ilave olarak tanımlanan bin 144 hizmetten yüzde 57'si 'Dijital Türkiye' kapısına entegre edilmiştir. Başlangıçta, vatandaşa sunulan toplamda yaklaşık 12 bin hizmet için 42 bin belge talep ediliyordu. Hizmet başına ortalama 3,5'tu. Bugün itibarıyla söz konusu oran 0,31'e düşmüş durumda. Hedefimiz sıfır belge."

'SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI TAMAMEN DİJİTALLEŞTİRİLDİ'

'Dijital Türkiye'nin ilk versiyonun tamamlanmasına katkı veren tüm kurumlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bundan sonra hizmet entegrasyonu işlemlerinin aynı hızda devam edeceğini anlattı. Halkın ve özel sektörün 'Dijital Türkiye' kapısını daha fazla kullanmalarını isteyen ve memnuniyet derecelerinin artmasının hedeflendiğine dikkat çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda verilen hizmetlere ilişkin, yöneticilerin veriye dayalı karar almalarını sağlayacak raporlama sistemi üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. Önemli bir proje olarak, hizmetlerin tek durak noktasından sunulabilmesine yönelik çalışmaları da Dijital Dönüşüm Ofisi'mizin koordinasyonunda belli bir noktaya getirmiş bulunuyoruz. Bu yılın sonunda pilot uygulamaya da geçmiş olmayı öngörüyoruz. Sosyal yardım başvuruları artık tamamen dijitalleştirildi. Başvuru süreçleri kolaylaştırıldı. KKTC'de sunulan hizmetlerin başta altyapı olmak üzere dijitalleştirilmesi konusunda da desteklerimiz ve tecrübe paylaşımlarımız da devam ediyor."

Kaynak: DHA