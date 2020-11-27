Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve...
27.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten