Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve...

27.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

İlgili Haberler

Son dakika: Bakan Kurum: 'İnşaatlar kasım ayı içerisinde başlıyor, 1 yılda tamamlanacak'
Son dakika: Bakan Kurum: "İnşaatlar kasım ayı içerisinde başlıyor, 1 yılda tamamlanacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır"

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar İlham Aliyev Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kenan Işık Enes Batur Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Deniz Türüç Caner Erkin Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Antalya Galatasaray Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 10:38:58. #1.14#
title