Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantıya katılanlarla tokalaşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.
24.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantıya katılanlarla tokalaşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA