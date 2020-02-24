Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız"
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız" - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantıya katılanlarla tokalaşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.

24.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantıya katılanlarla tokalaşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler