24.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır."

Kaynak: AA