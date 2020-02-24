Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465... - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır.

24.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler