Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

31.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da bulunan Oktay, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bugün bölgeye gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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