Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

31.10.2020 17:54 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki bakanların deprem bölgesinde incelemeler yapması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın deprem bölgesinde yetkililerden bilgi alması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vatandaşları dinlemesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki bakanların deprem bölgesinde incelemeler yapması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın deprem bölgesinde yetkililerden bilgi alması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vatandaşları dinlemesi

İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazında incelemelerde bulunup ekiplerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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