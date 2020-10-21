Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele...

21.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele gelecek nesillerin hakkını hiç kimseye vermez. Bedeli ne olursa olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele gelecek nesillerin hakkını hiç kimseye vermez. Bedeli ne olursa olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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