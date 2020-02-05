Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Van'daki çığ faciasına ilişkin paylaşım Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Van'daki çığ faciasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'da çığ altında kalanların kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

05.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Van'daki çığ faciasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'da çığ altında kalanların kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Van'daki çığ düşmelerine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, peş peşe meydana gelen felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Oktay, çığ altında kalanların kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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