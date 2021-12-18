Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türksat 5B paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin mevcut gücünü ve uzay alanındaki potansiyelini artıracak Türksat 5B uydusunun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Oktay, sabaha karşı uzaya fırlatılacak Türksat 5B uydusuna ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B uydusunun gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldığını ifade eden Oktay, "Ülkemizin mevcut gücünü ve uzay alanındaki potansiyelini artıracak uydumuz Türksat 5B şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Oktay, paylaşımında Türksat 5B'ye ilişkin bilgilerin olduğu grafiğe de yer verdi.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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