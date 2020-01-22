Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

22.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'nin başkenti 'da bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ankara Şehir Hastanesine gelen Oktay'ı, hastanenin Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel karşıladı.

Bombalı saldırıda yaralananlardan, hastanede tedavisi sürenleri ziyaret eden Oktay, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Oktay, yaralı yakınlarıyla da görüşerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fuat Oktay, Mogadişu'da geçen yıl 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan ve aynı hastanede tedavi görenlere de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlardan 10'u dün tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler