Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay mesajında, "Şair, yazar ve fikir adamı üstad Sezai Karakoç dünya sürgününü tamamlayarak Hakk'a yürüdü. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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