Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı Açıklaması

28.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüste şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'a rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüste şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin Tarsus'ta meydana gelen araç kazasında şehit olan kahraman polis memurumuz Ömer Faruk Tekağaç'a Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

İlgili Haberler

Polis memurunu şehit eden sürücünün ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıl hapsi istendi
Polis memurunu şehit eden sürücünün ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıl hapsi istendi
Son Dakika | Kamyona çarpan cipin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti
Son Dakika | Kamyona çarpan cipin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti
Son dakika haber... Polis memuru kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber... Polis memuru kazada hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Burcu Esmersoy Seren Serengil Diego Armando Maradona
Spor Falcao Ersun Yanal Samet Aybaba Tolga Ciğerci Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza İran İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı Açıklaması - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 17:17:24. #1.14#
title