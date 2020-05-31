Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
31.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari'de hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA