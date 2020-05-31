Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari'de hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA