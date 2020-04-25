Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet diledi.

25.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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