Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA