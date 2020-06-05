Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Rum Kesimi'ne net mesaj: Kapalı Maraş KKTC toprağıdır
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Rum Kesimi'ne net mesaj: Kapalı Maraş KKTC toprağıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de devlet kanalı BRT'ye katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Rum Kesimi'ne net mesaj: Kapalı Maraş KKTC toprağıdır
05.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de devlet kanalı BRT'ye katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdiği mesajında "Bedeli ne olursa olsun Doğu Akdeniz ve Kapalı Maraş ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin arkasındayız. Kapalı Maraş, KKTC'nin toprağıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'nin devlet kanalı BRT'ye katıldığ canlı yayına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Oktay, koronavirüs (kovid-19) döneminde KKTC'nin başarılı bir süreç geçirdiğini ifade etti. "KKTC içerisinde bu süreç içerisinde asla yalnız bırakmayan tek ülke Türkiye'dir" diyen Oktay, "KKTC'de duran sistemi tekrardan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, KKTC'ye 2 milyar 288 milyon TL'lik kaynak aktarımı konusunda anlaşma yaptık" ifadesinde bulundu. Oktay, koronavirüs salgını öncesi Türkiye'nin hedefinin KKTC'deki turizm ve eğitimi canlandırmak olduğunu ifade ederek, "Turizm ve eğitim KKTC'de ciddi bir gelir kaynağı. KKTC'de hedefi büyütmek gerekiyor. Kovid olmasa KKTC için hedeflerimiz çok büyüktü. Hem turizm boyutunda Türkiye'nin tüm tecrübesini oraya aktaracaktık" dedi.

"KKTC'DE REFORMLAR BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI"

"Bütçe açığını kapatarak değil, ancak reel sektör ve altyapı yatırımlarıyla KKTC'yi kalkındırabiliriz. Türkiye'de olduğu gibi yapısal değişikliklerin yapılması lazım" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülkede yapısal reformların bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.

RUM KESİMİ'NE KAPALI MARAŞ MESAJI

Kapalı Maraş'ın durumuna ilişkin bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kapalı Maraş KKTC toprağıdır" dedi. Kapalı Maraş'ın büyük oranının vakıf arazisi olduğunu belirten Oktay, "KKTC hükümetinin Maraş adımı ve Doğu Akdeniz konusunda KKTC'nin arkasındayız. Bedeli ne olursa olsun. 45 yıl bir toprak kapalı tutulabilir mi? Kapalı Maraş Kıbrıs'ın ekonomik can damarıydı" diye konuştu.

"TÜRKİYE VE KKTC MÜZAKERELERLE OYALANAMAZ"

AB'nin Rumları şımarık çocuk olarak yasal olmayan şekilde birliğe üye yaptığına vurgu yapan Oktay şöyle devam etti; "Türkiye ve KKTC'nin Kıbrıs müzakereleri konusunda artık oyalanmayı kabul edemez. Konuşulacak bir şey varsa hemen şimdi konuşalım. Yoksa Maraş'ın bir an önce ekonomiye kazandırılması lazım. Bir an önce olmasında fayda var." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son olarak ise Kıbrıs Türk halkını yürekten sevdiklerini belirtti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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