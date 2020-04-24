Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ramazan mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ramazanın milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
24.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ramazanın milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Oktay, ramazan dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim, aynı sofrada buluşacağımız, aynı safta namaz kılacağımız bayramlara eriştirsin, ülkemize sağlık ve inşirah nasip etsin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA